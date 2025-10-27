Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пошло оно все паромом

Как закрытие Литвой границы с Белоруссией скажется на логистических цепочках

Вильнюс обеспокоен частыми запусками зондов белорусскими контрабандистами, подчеркнули в канцелярии Гитанаса Науседы. Литва хочет закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград. В ближайшие дни правительство предложит план реагирования на кризис, отметили в администрации литовского президента. Как возможный запрет перевозок отразится на региональной логистике? Разбирался Леонид Пастернак.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Фото: Lisi Niesner / Reuters

За последние недели Вильнюсский аэропорт несколько раз закрывался из-за белорусских воздушных шаров с контрабандой, отмечали службы безопасности Литвы. Местные власти неоднократно утверждали, что Россия и Белоруссия совместно проводят таким образом «гибридные операции» на территории республики. Вильнюс считает, что с помощью метеозондов контрабандисты переправляют в страну нелегальный товар, в том числе сигареты и алкоголь. В ответ Литва уже временно закрывала два пункта пропуска на границе с Белоруссией.

Пробки закупорили планы

Теперь власти готовы пойти еще дальше. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что границу с Белоруссией и Калининградской областью нужно закрыть надолго. Эту меру правительство обсудит на заседании комиссии по нацбезопасности, уточнили в канцелярии главы государства. Но вряд ли усиление санкций станет действенной мерой, считает старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло: «Это просто повод для того, чтобы в очередной раз эскалировать ситуацию. По сравнению с 2022 годом транзит в Калининград через Литву и Белоруссию значительно сократился. Очень много грузов на Калининград идет через санкт-петербургский порт "Бронка". Часть транзита вообще ушло с этого направления в связи с санкциями.

Поэтому вряд ли из-за решения Литвы нас ждут какие-то экстраординарные последствия».

Впрочем, любые ограничения перевозок бьют и по цепочкам поставок, и по бизнесу, подчеркивает исполнительный директор компании Transasia Logistics Кирилл Латинский: «Ситуация с перекрытием границы между Польшей и Белоруссией привела к тому, что до сих пор, несмотря на то, что погранпереход давным-давно уже открыт, тарифы не стабилизировались. Они примерно на 70-80% выше, чем до того, как погранпереход был перекрыт. Даже кратковременное закрытие приводит к подобной турбулентности».

Товары задерживаются на таможне

Как отметил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, принцип работы пограничных пунктов будет изменен. По словам чиновника, для усиления безопасности власти будут использовать элементы противовоздушной обороны и данные криминальной разведки. В этих условиях логистам приходится искать альтернативные способы доставки грузов, говорит директор по транспортным операциям компании FM Logistic Маргарита Табунова: «С 2022 года часть санкционных товаров доставляется паромом, часть несанкционных — по суше. Из-за длительного простоя на границе машины не могут вернуться. Себестоимость автомобильной доставки фактически приблизилась к парому. Затраты по времени уже почти одинаковые.

Поэтому все больше и больше клиентов выбирают доставку паромом, обходя границы».

В сентябре 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Брюссель окажет Литве финансовую помощь, чтобы следить за российскими поездами. В рамках программы Вильнюс получит €327 млн, следует из документов ЕС.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков, Леонид Пастернак

Новости компаний Все