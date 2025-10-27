Пошло оно все паромом

Вильнюс обеспокоен частыми запусками зондов белорусскими контрабандистами, подчеркнули в канцелярии Гитанаса Науседы. Литва хочет закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград. В ближайшие дни правительство предложит план реагирования на кризис, отметили в администрации литовского президента. Как возможный запрет перевозок отразится на региональной логистике? Разбирался Леонид Пастернак.

За последние недели Вильнюсский аэропорт несколько раз закрывался из-за белорусских воздушных шаров с контрабандой, отмечали службы безопасности Литвы. Местные власти неоднократно утверждали, что Россия и Белоруссия совместно проводят таким образом «гибридные операции» на территории республики. Вильнюс считает, что с помощью метеозондов контрабандисты переправляют в страну нелегальный товар, в том числе сигареты и алкоголь. В ответ Литва уже временно закрывала два пункта пропуска на границе с Белоруссией.

Теперь власти готовы пойти еще дальше. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что границу с Белоруссией и Калининградской областью нужно закрыть надолго. Эту меру правительство обсудит на заседании комиссии по нацбезопасности, уточнили в канцелярии главы государства. Но вряд ли усиление санкций станет действенной мерой, считает старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло: «Это просто повод для того, чтобы в очередной раз эскалировать ситуацию. По сравнению с 2022 годом транзит в Калининград через Литву и Белоруссию значительно сократился. Очень много грузов на Калининград идет через санкт-петербургский порт "Бронка". Часть транзита вообще ушло с этого направления в связи с санкциями.

Поэтому вряд ли из-за решения Литвы нас ждут какие-то экстраординарные последствия».

Впрочем, любые ограничения перевозок бьют и по цепочкам поставок, и по бизнесу, подчеркивает исполнительный директор компании Transasia Logistics Кирилл Латинский: «Ситуация с перекрытием границы между Польшей и Белоруссией привела к тому, что до сих пор, несмотря на то, что погранпереход давным-давно уже открыт, тарифы не стабилизировались. Они примерно на 70-80% выше, чем до того, как погранпереход был перекрыт. Даже кратковременное закрытие приводит к подобной турбулентности».

Как отметил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, принцип работы пограничных пунктов будет изменен. По словам чиновника, для усиления безопасности власти будут использовать элементы противовоздушной обороны и данные криминальной разведки. В этих условиях логистам приходится искать альтернативные способы доставки грузов, говорит директор по транспортным операциям компании FM Logistic Маргарита Табунова: «С 2022 года часть санкционных товаров доставляется паромом, часть несанкционных — по суше. Из-за длительного простоя на границе машины не могут вернуться. Себестоимость автомобильной доставки фактически приблизилась к парому. Затраты по времени уже почти одинаковые.

Поэтому все больше и больше клиентов выбирают доставку паромом, обходя границы».

В сентябре 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Брюссель окажет Литве финансовую помощь, чтобы следить за российскими поездами. В рамках программы Вильнюс получит €327 млн, следует из документов ЕС.

