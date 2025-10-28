Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: РФ будет обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом

Кремль видел предложение президента Литвы Гитанаса Науседы ограничить транзит в Калининградскую область, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия продолжит обеспечивать бесперебойную коммуникацию с регионом.

Гитанас Науседа объяснил свое предложение тем, что в Литву из Белоруссии поступает контрабанда. Как утверждается, для переброски сигарет используются метеозонды. 29 октября правительство Литвы намерено вынести окончательное решение о закрытии границы с Белоруссией.

Лусине Баласян

Песков о терроризме Польши, иностранцах на фронте и милитаристской истерике ЕС

Читать далее

Новости компаний Все