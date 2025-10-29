Расходы нижегородского облбюджета на «Вам решать!» хотят сократить в 2026 году

На реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в проекте бюджета Нижегородской области на 2026 год предусмотрен 1 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это на 200 млн руб. меньше, чем было выделено в текущем году.

В общем объеме расходов бюджета области 2026 года доля финансирования проекта «Вам решать!» составляет 0,28%.

Как писал «Ъ-Приволжье», голосование по проекту «Вам решать» на 2026 год началось в Нижегородской области 15 октября и продлится до 1 декабря. На конкурсный отбор заявлено более 800 проектов от жителей по благоустройству территорий.

В Нижнем Новгороде на проект в 2026 году, с учетом городской доли финансирования, предусмотрено более 243 млн руб. Из них 180 млн руб. — из областного бюджета.

Галина Шамберина