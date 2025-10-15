Голосование по проекту «Вам решать» на 2026 год началось в Нижегородской области

В Нижегородской области 15 октября началось голосование за инициативы по проекту «Вам решать!» для реализации в 2026 году. Голосование продлится до 1 декабря, сообщили в региональном правительстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На конкурсный отбор было заявлено более 800 инициативных проектов от жителей по благоустройству территорий.

«Этап голосования — не только решающий для определения победителей инициативных проектов, но и самый демократичный, позволяющий каждому жителю поддержать понравившийся проект в любом уголке области»,— подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

Окончательные результаты по проектам, которые получат финансирование в 2026 году, обнародуют до конца года после завершения работы конкурсной комиссии.

Проголосовать за проекты можно на портале golosza.ru, для этого потребуется авторизация через «Госуслуги» или по номеру телефона (для участников голосований прошлых лет). Жители могут выбрать один из проектов в своем районе.

Финансирование всего проекта, как и в текущем году, запланировано в размере 1,2 млрд руб. В 2025 году в Нижегородской области реализуют 462 инициативы, которые стали победителями прошлого конкурса. С 2013 года в рамках инициативного бюджетирования реализовано около 5 тыс. проектов.

