Каменщик и Коган стали ответчиками по иску структур Домодедово

Бывшие бенефициары Домодедово Дмитрий Каменщик и Валерий Коган стали ответчиками по иску от структур аэропорта, который с июня перешел под контроль государства. Сумма требований превышает 6,5 млрд руб., следует из судебной картотеки.

Иск поступил в Арбитражный суд Московской области 28 октября. Его направили МКООО «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (ЭМКЛ, головная структура аэропорта), ООО «Домодедово Интегрейшн», ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал» и МКООО «Асьенда Инвестментс Лимитед». Подробности иска пока неизвестны.

В июне подмосковный арбитраж признал незаконными сделки с активами аэропорта Домодедово, совершенные с 2002 года, и взыскал в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг». В сентябре апелляционная инстанция оставила это решение в силе. На этой неделе суд взыскал с бывших владельцев Домодедово более 3 млрд руб.

