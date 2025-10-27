Суд взыскал с бывших владельцев «Домодедово» более 3 млрд рублей

Суд в Подмосковье поддержал иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам группы компаний «Домодедово» Дмитрию Каменщику и Валерию Когану на сумму более 3 млрд руб. Как сообщила пресс-служба ведомства, господа Каменщик и Коган не уплатили налоги, страховые взносы и штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Иск был подан территориальным органом Федеральной налоговой службы по инициативе прокуратуры. Домодедовский городской суд удовлетворил его полностью. Прокуратура обещает контролировать исполнение решения после его вступления в силу.

Ранее суд отклонил жалобы Дмитрия Каменщика и Валерия Когана на временный запрет на выезд из России. Эти меры были частью иска Генпрокуратуры к бывшим владельцам и 30 компаниям группы «Домодедово». В июне Арбитражный суд Московской области признал незаконными сделки с активами аэропорта «Домодедово», совершенные с 2002 года, и взыскал в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг». В сентябре апелляционная инстанция оставила это решение в силе.