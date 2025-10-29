В УГХ Новороссийска рассказали о восстановлении дома после взрыва газа

Три квартиры, пострадавшие в результате взрыва газа в Новороссийске, остаются без электричества. Об этом сообщили «Ъ-Новороссийск» в управлении городского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

В доме на Анапском шоссе, 12, где в июле произошел взрыв бытового газа, продолжаются восстановительные работы. Администрация города увеличила финансирование на их производство с 8 до 10 млн руб. в связи с перерасчетом сметы.

«Увеличение сметной стоимости связано с тем, что первоначально не были учтены работы по восстановлению сантехнических приборов и электросети в квартирах, а также в связи перерасчетом сметной стоимости в текущем уровне цен на 4 квартал 2025 года»,– прокомментировали в УГХ Новороссийска.

В управлении городского хозяйства подчеркнули, что в доме полностью восстановлено газоснабжение, электроснабжение и подача воды. К электричеству на данный момент не подключены три квартиры, наиболее пострадавшие при взрыве газа. В одной из квартир проводится ремонт, две являются нежилыми.

Управляющая компания АО «НУК» провела ремонт крыши на Анапском шоссе, 12 и произвела остекление подъезда. Подрядчик ООО СК «Девелопмент» установил телескопические стойки и балки «Дока», закупил домкраты и произвел разгрузку стены на пятом этаже многоквартирного дома.

София Моисеенко