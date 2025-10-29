Прокуратура подала иск о сносе комплекса криминального авторитета в Сочи

В Сочи прокуратура направила в суд иск о сносе более 15 объектов недвижимости, возведенных с нарушением градостроительных и земельных норм на охраняемой территории. В материалах дела указано, что объекты принадлежат Эдуарду Каладжяну, по информации ряда СМИ, дяде криминального авторитета Рубена Татуляна, известного как Робсон. Данные об иске размещены в картотеке Адлерского районного суда Краснодарского края.

На двух участках в селе Казачий Брод построен комплекс общей площадью свыше 800 кв. м. В него входят жилые дома, хозяйственные постройки, часовня и памятник. Территория находится во второй зоне горно-санитарной охраны, где действует полный запрет на строительство капитальных сооружений.

Прокуратура требует признать недействительными сделки по предоставлению земель в собственность и аренду, заключенные около 20 лет назад. В надзорном ведомстве отмечают, что местные власти нарушили закон, незаконно распорядившись землей, охраняемой еще со времен СССР.

Иск охватывает не только жилые и хозяйственные здания, но и объекты культового назначения. Прокуратура настаивает на их демонтаже и приведении территории в исходное состояние.

Ранее, 23 октября, Краснодарский краевой суд удовлетворил аналогичные требования по делу, связанному с окружением Рубена Татуляна: имущество на сумму 3,9 млрд руб., включая 130 объектов недвижимости, оформленных на подставных лиц, было конфисковано. Ход рассмотрения нового иска прокуратура держит под контролем.

Анна Гречко