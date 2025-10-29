Силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Крымом за два часа

Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ над территорией Крымского полуострова утром. В период с 07:00 до 09:00 мск подразделения противовоздушной обороны оперативно обнаружили и уничтожили все дроны.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили около 100 дронов ВСУ над различными регионами страны, из которых 46 уничтожили в Брянской области.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара одного из беспилотников в Симферополе загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Пожар смогли быстро потушить, пострадавших нет. При этом движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту ночью не перекрывали — пробок на подъездах к мосту также не зафиксировали.