В Симферополе БПЛА «попал в емкость с горюче-смазочными материалами»

В Симферополе тушат пожар, начавшийся после атаки беспилотников. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, «было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами», начался пожар. На территории какого объекта произошло ЧП, он не уточнил.

«Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Сергей Аксенов. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 100 беспилотников над регионами России. Над Крымом перехватили три дрона.