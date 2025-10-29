В Сочи покажут проекты по возрождению мозаик Церетели

В Сочи готовится итоговая выставка проектов всероссийского конкурса «Парк искусств Зураба Церетели», направленного на возрождение мозаичных монументальных сооружений в Курортном городке Адлера. Эти объекты, созданные в советское время и долгое время считавшиеся символом «всесоюзной радости», сегодня находятся в аварийном состоянии и продолжают разрушаться, сообщили в интервью каналу «Восторг Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Восторг Сочи» Фото: «Восторг Сочи»

По инициативе Российской академии художеств конкурс призван не только восстановить уникальные мозаичные композиции, но и создать на их основе современное культурное пространство. В отборе участвуют 247 заявок, включая 108 коллективных и 139 индивидуальных проектов. Среди участников — представители семи стран: России, Белоруссии, Армении, Грузии, Израиля, Казахстана и Узбекистана.

Как сообщили представители Академии художеств, проект предполагает сохранение оригинальных мозаик Зураба Церетели, организацию музейного пространства, а также создание площадок для выставок, мастер-классов и творческих встреч. По словам Василия Церетели, конкурс должен «вдохнуть новую жизнь» в культурное наследие, сохранив при этом его подлинный облик.

Академик Российской академии художеств Зураб Мардахиашвили отметил, что реставрация возможна благодаря наличию необходимых материалов и специалистов, имеющих опыт работы с мозаикой, в частности при строительстве храма Святого Саввы в Сербии. После экспертной оценки лучшие проекты будут представлены на финальной выставке в марте 2026 года в Сочи и Москве, где жители и гости смогут проголосовать за победителя.

По данным организаторов, финансирование премий финалистам обеспечит Академия художеств, однако для реализации реставрации планируется привлечь инвесторов. Отмечается, что обновленный комплекс может стать новой туристической достопримечательностью Сочи, способной повысить привлекательность региона и создать новые рабочие места.

Архитекторы и эксперты подчеркивают необходимость своевременных действий. По словам народного архитектора России Андрея Бокова, без оперативного вмешательства уникальный объект рискует быть утраченным. Сохранение мозаичного ансамбля, считают в Академии, важно не только как элемент культурного наследия, но и как часть «культурного кода» города.

Мария Удовик