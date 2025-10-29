Прокуратура Сочи добилась возврата 890 млн рублей, похищенных при стройках

В Сочи в бюджет города вернули 890 млн руб., которые похитили во время реализации государственной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края». Средства были взысканы по иску прокуратуры, которая провела проверку исполнения бюджетного законодательства и выявила крупные нарушения при строительстве объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили представители надзорного органа, в 2024 году муниципалитет заключил с подрядной организацией пять контрактов на строительство систем коммунальной инфраструктуры на сумму свыше 3,6 млрд руб. После получения авансовых платежей подрядчик перечислил более 800 млн руб. на счета фирм и индивидуальных предпринимателей, не связанных с производством и поставкой строительных материалов. Впоследствии эти средства были обналичены и похищены.

По результатам проверки материалы были направлены в следственные органы. В отношении девяти человек, причастных к хищению, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Прокуратура направила в суд иск о взыскании ущерба, который был удовлетворен. В полном объеме возвращенные средства — 890 млн руб. — зачислены в городской бюджет и, как сообщили в ведомстве, будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры Сочи.

Ход расследования уголовного дела и исполнение решения суда находятся на контроле прокуратуры.

Мария Удовик