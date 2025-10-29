Politico: в Германии и Польше недовольны притоком украинских мужчин-беженцев

Политики в Германии и Польше, где проживает самая большая группа украинских беженцев в Евросоюзе, недовольны резким ростом их числа, пишет Politico. Количество молодых украинских беженцев увеличилось в последние недели, утверждается в статье.

По данным издания, настроения в обеих странах «в целом благоприятны для украинцев», но их растущее число «все чаще становится источником напряжения со стороны крайне правых партий». В частности, в Германии члены правящей консервативной партии канцлера Фридриха Мерца предупреждают, что общественная поддержка Украины может ослабнуть, если станет известно, что молодые беженцы уклоняются от военной службы. Польская крайне правая партия «Конфедерация» заявила, что Польша «не может быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, и в то же время перекладывать на польских налогоплательщиков расходы, связанные с их дезертирством».

В середине октября глава президентского бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что его страна не готова бесконечно принимать мигрантов из Украины. Сейчас на территории Польши живут около 1,5 млн граждан Украины. Польские власти обещали не продлевать специальную помощь для украинских беженцев.