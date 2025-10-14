Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Польша больше не может принимать украинских беженцев

Польша не готова бесконечно принимать мигрантов из Украины. Вместо этого необходимо устраивать жизнь тех украинцев, которые уже находятся в стране. Такое мнение высказал глава президентского бюро международной политики Польши Марцин Пшидач.

«Когда масштабы превышают возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше,— заявил господин Пшидач в эфире RMF24. — Я думаю, что мы уже на грани — большего мы не можем принять».

Сейчас на территории Польши живут около 1,5 млн граждан Украины, уточнил политик. При этом за последние пять лет гражданство получили только 26 тыс. человек.

