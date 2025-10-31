След преступления

Недавно мы подробно рассказывали («Инвесторы обмана – 2») о мошеннической «инвестиционной» схеме, которую, используя доброе имя Русфонда, пытаются осуществить неизвестные мошенники. Мы разобрались в ситуации — проконсультировались со специалистами по киберпреступлениям, сообщили в Сбербанк, через приложение которого совершались переводы,— и вернули все поступления обманутым людям. Однако по этому делу к нам начали обращаться правоохранительные органы. Понимая, что подобные ситуации могут повторяться, мы решили напомнить снова: Русфонд — благотворительная, а не инвестиционная организация. Мы не выплачиваем дивиденды и не ведем коммерческую деятельность. Мы собираем средства для лечения тяжелобольных детей.

С февраля этого года на расчетный счет Русфонда начали поступать переводы с пометкой в назначении платежа «себе» или «платеж себе» — все от клиентов Сбера. К середине августа таких переводов оказалось 356 на общую сумму 4,6 млн руб. Размер каждого платежа — в среднем от 13 тыс. до 14 тыс. руб.

Связавшись с некоторыми отправителями, мы поняли, что эти переводы — следствие мошеннической схемы. Люди, поддавшиеся на уговоры обманщиков, были убеждены, что открывают личный инвестиционный счет, внося для его «активации» некий взнос. Для взноса мошенники давали счет Русфонда.

Когда мы поняли, что платежей «себе» у нас слишком много, то сообщили в Сбербанк и разместили предупреждение на нашем сайте и в газете «Коммерсантъ». А также в начале сентября вернули средства всем обманутым людям. Однако история на этом не закончилась.

Недавно в Русфонд пришел официальный запрос из районного отдела МВД Башкортостана — от следователя, который ведет уголовное дело о мошенничестве. Потерпевший — человек из числа тех 356 обманутых, кому мы вернули средства. Конечно, мы тут же ответили: Русфонд действует строго в рамках закона о благотворительной деятельности и занимается исключительно адресной помощью тяжелобольным детям; коммерческих операций не проводит; платежи вернули всем. Аналогичное письмо мы направили в прокуратуру того же района — для информации.

Мошенническая схема, с которой мы столкнулись, опасна своей убедительностью. Обманщики рассказывали людям о «гарантированном доходе», показывали на поддельном графике «рост прибыли», предлагали вложиться еще — и следующие платежи уходили уже не в Русфонд, а на счета злоумышленников. У потерпевшего из Башкортостана они выманили сумму большую, чем изначально он перевел нам как «платеж себе». Назначение платежа превратилось в улику преступления.

Эксперты проекта Минфина России «Моифинансы.рф» объясняют: у мошенников, которые предлагают инвестиционные схемы, есть несколько общих признаков. Например, требование внести относительно крупную сумму для «активации» счета, обещания высокой доходности, давление и спешка, трудности с выводом средств впоследствии, отказ предоставить официальные документы инвестиционной компании.

Для Русфонда эта история — напоминание, насколько уязвимо доверие. Всего один перевод, который человек сделал под давлением на счет благотворительной организации,— и эта организация уже оказывается вовлечена в расследование чужого обмана.

Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы защитить жертвователей: каждое поступление проверяется, а средства, не соответствующие уставной деятельности, возвращаются отправителям. Но никакая система безопасности не заменит внимательности самих людей.

Русфонд помогает тяжелобольным детям, а не приумножает чьи-то вклады. Если вам предлагают сделать «платеж в Русфонд» ради личной прибыли — это стопроцентный обман. Проверяйте реквизиты, на которые переводите средства, но самое главное — не торопитесь и не верьте обещаниям легкой выгоды.

Мошенники действуют быстро. Но их можно остановить, если замедлиться, вдохнуть, выдохнуть и подумать.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда