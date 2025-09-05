Инвесторы обмана — 2

Недавно мы предупреждали («Инвесторы обмана», см. “Ъ” от 15 августа) о мошеннической схеме, в которую от имени Русфонда некоторые наши читатели были втянуты неизвестными злоумышленниками. Сегодня мы готовы поделиться подробностями этой истории и рассказать, как справляемся с ситуацией. Мы уже не раз сталкивались с действиями мошенников, когда они пытались использовать Русфонд втемную: к нам переводилась часть средств после взлома счетов граждан и компаний. Однако сейчас мы имеем дело с новым типом обмана, цель которого поначалу вызвала недоумение, а затем опасение: Русфонд может быть выставлен одним из виновников аферы, что крайне негативно сказалось бы на нашей репутации.

Мошенники с улицы Правды

В начале августа на наш длинный федеральный номер позвонил Илья (здесь и далее имена настоящих людей, которые говорили с мошенниками, изменены). Он поинтересовался, работает ли у нас некто Валерия Исаева, а затем попросил уточнить адрес, по которому находится офис Русфонда.

Оказалось, Илье позвонил некий «сотрудник службы безопасности крупного банка» и, выяснив дату рождения Ильи, заявил, что тот имеет право на выплату дивидендов «от продажи природных ресурсов за рубеж в 1990-х годах». Доброхот беседовал с Ильей на протяжении почти десяти минут, уговаривая того поговорить еще с «экономистом Русфонда», той самой Валерией Исаевой. Под конец разговора назвал и адрес в Москве, по которому якобы Русфонд располагается. Адрес настоящего бизнес-центра, в котором офиса нашего фонда никогда не было. Центр стоит на вполне реальной улице Правды. Воодушевляющее название для потенциальной жертвы мошенничества.

Илья познакомился во время второго звонка мошенников и с Валерией Исаевой: она предложила ему открыть специальный счет для выплаты дохода от инвестиций, но сначала надо внести на него небольшую сумму — около 14 тыс. руб. В тот момент Илья заподозрил неладное, свернул разговор и позвонил нам.

После звонка Ильи в Русфонд мы вспомнили, как в середине лета возвращали пожертвование в размере 14 тыс. руб., которое сделал, поддавшись на уговоры мошенников о «получении дивидендов», мужчина по имени Владимир. Он обратился к нам и попросил вернуть этот «ошибочный» платеж.

«Платеж себе» в благотворительный фонд

После истории с Владимиром и звонка Ильи мы нашли пожертвования от 356 человек на общую сумму в 4,6 млн руб.— почти каждый в размере от 13,8 тыс. до 14 тыс. руб. Некоторые пользователи присылали сумму в два приема, кто-то переводил меньше. Но главное, что роднило все переводы,— пометка в назначении платежа «платеж себе» или «себе». Платежи начали поступать еще в феврале, набрали обороты к августу — в день нам могло поступать около пяти-шести таких переводов. Кто-то из жертвователей указал в назначении платежа кроме этих слов и номер своего телефона. Так мы связались с некоторыми из них и поняли, как выглядит мошенническая схема.

Начиналось с того, что потенциальная жертва сталкивается с заманчивым рекламным предложением в мобильных играх или на баннерах в соцсетях. Видит, например, объявление «Дивиденды от "Газпрома"» и оставляет заявку со своими данными и номером телефона. Довольно быстро с ней связывается мошенник, представляется «сотрудником» Сбера, «Газпрома» или Русфонда — так, как было у Ильи. Мошенник рассказывает, что для получения дивидендов или дохода нужно открыть «лицевой» или «брокерский счет» на «инвестиционной платформе Русфонда». Чтобы «активировать счет», в Русфонд надо сделать перевод. Затем мошенники направляют жертву в официальное приложение Сбербанка, инструктируя, как выбрать Русфонд: описывают наш логотип красного цвета с белым силуэтом руки.

Когда перевод в Русфонд сделан, жертве предлагают скачать приложение, где «отражается» открытый «брокерский счет» с «начислениями». Чтобы человек поверил в реальность происходящего, мошенники даже «добавляли» на счет 3 тыс. руб.

Безумно звучит, согласитесь? Зачем все так сложно устраивать?

Доверие, разрушаемое до основания

Дмитрий Дудков, специалист по противодействию мошенничеству компании F6, полагает, что схема укладывается в рисунок инвестиционных афер.

— Для начала мошенники хотят получить максимальное доверие жертвы, указав в качестве получателя первого платежа реальный фонд,— говорит Дудков.— А уже затем, пользуясь этим доверием, под различными предлогами — для «вывода инвестиций», например,— они будут требовать у пользователя переходить на фишинговые сайты, сообщать паспортные данные, данные банковской карты, коды из SMS, получая тем самым возможность похитить у человека гораздо больше средств, чем «первоначальный взнос» в благотворительный фонд.

Подтверждает слова Дмитрия и сотрудник полиции, который занимается расследованием финансовых преступлений, совершенных в интернете. На условиях анонимности он заявил, что злоумышленники все чаще прикрываются именами известных благотворительных организаций, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. И схема на самом деле не новая.

По словам сотрудника полиции, расследовать такие дела сложнее, чем обычные кражи, произошедшие в нашем аналоговом мире. Но часто злоумышленников удается найти. «Большинство дел доходит до суда. Потерпевшие возвращают свои средства, а мошенники несут наказание»,— утверждает эксперт.

Главный совет сотрудника органов правопорядка прост: обращаться в полицию как можно быстрее. Даже если деньги вдруг ушли на благотворительный счет и вам неловко требовать их назад. «Назначение платежа "на благотворительность" легко подделывается. Если каждый будет думать, что средства реально ушли на доброе дело, мошенники будут этим пользоваться»,— предупреждает он.

Мы возвращаем платежи

Когда мы окончательно убедились, что имеем дело с мошеннической схемой, то приняли решение автоматически вернуть отправителям все переводы с пометкой «платеж себе». Еще мы отправили в Сбер письмо, в котором рассказали о происходящем, описали суть инвестиционной аферы и попросили сотрудников банка проинформировать своих клиентов.

На прошлой неделе Сбер предупредил (см. rsfnd.ru/8v33l) о мошенниках, которые действуют по телефону, втягивая в схему обмана благотворительные фонды. С подобной же схемой столкнулся и питерский фонд AdVita практически одновременно с Русфондом. Чтобы предупредить клиентов, с публичным заявлением (см. rsfnd.ru/uVF8d) об атаках мошенников выступил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил:

— Это еще одна иллюстрация беспринципности мошенников, страдают как обманутые люди, так и те, кому помогают благотворительные организации. Чтобы не стать жертвой подобных схем, необходимо помнить, что благотворительные фонды — это не инвестиционные фонды. Средства, перечисленные на их счет, могут быть использованы только по назначению: на помощь подопечным. А обещания «золотых гор» со стороны якобы инвестиционной компании, а также молниеносное начисление процентов — явный признак мошенничества.

С 15 августа Русфонд автоматически возвращает все переводы с пометкой «себе» или «платеж себе». По данным на 4 сентября, обратные переводы получили 279 человек.

Нечаянная помощь

Среди тех, кто перевел нам «платеж себе»,— люди всех возрастов, из всех регионов России, разных финансовых возможностей. Самый маленький перевод пришел из села на окраине России — от Дины. Дина однажды уже оказалась жертвой телефонного мошенничества, поэтому на «инвестиционный счет» улетела сумма, на которую по нынешним временам и десятка яиц не купишь. Дина — многодетная мама, которая живет на пособия. Но когда она поняла, что с предложением вернуть деньги ей звонят из благотворительного фонда, помогающего тяжелобольным детям, она внезапно рассказала о своем сыне, умершем от порока сердца несколько лет назад. Попросила не возвращать ей деньги. И… извинилась.

— Этих денег мало совсем,— сказала Дина.— Но я знаю, что, если с миру по нитке, ребенок сможет жить. Когда у меня будет возможность — ничего, если сумма будет такой же? — я еще помогу.

Мы благодарны всем нашим жертвователям за суммы любых размеров. Единственное — нам очень важно, чтобы помощь эта была осознанной.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда