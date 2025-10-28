Михаил Евраев: создание пешеходных зон — это инвестиции в развитие

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал создание пешеходных зон в городах региона инвестициями в развитие инфраструктуры, туризма и местной экономики. Проекты пешеходных центров обсудили на оперативном совещании под руководством господина Евраева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Комфортные пространства украшают наши города, привлекают путешественников и открывают новые возможности для бизнеса»,— сказал губернатор.

Так, в Ярославле и Рыбинске работы уже стартовали. В областной столице создание пешеходного центра началось с улицы Максимова, по планам к концу 2026 года также преобразятся площадь у часовни Александра Невского, улицы Кирова, Нахимсона, Андропова. В Рыбинске работы начались с Преображенского переулка.

В центре Ростова Великого завершается ремонт на Советской площади, далее благоустроят улицы Карла Маркса, 50 лет Октября и Каменный Мост. В Угличе программа включает обновление улиц Островского, Октябрьской, тротуара по улице Свободы и строительство велопешеходного моста. Работы по созданию пешеходных зон ведутся и в других городах региона.