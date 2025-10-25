В Рыбинске выбрали подрядчиков для благоустройства пешеходных зон

В Рыбинске завершено определение исполнителей по четырем контрактам на благоустройство пешеходных зон. Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

Благоустройство пешеходной зоны на улице Стоялой оценили в 119 млн руб. — такова стоимость контракта. Работы, включающие укладку тротуарной плитки и мощение гранитной брусчаткой, там должны быть выполнены с 30 апреля по 14 ноября 2026 года.

Вознесенский переулок на участке от Стоялой до дома № 6 по переулку сделают пешеходной зоной за 24 млн руб. Срок проведения работ — с 2 июня по 15 ноября 2026 года.

Преображение улицы Крестовой на участке от Стоялой до Соборной площади оценили в 75,6 млн руб. Работы там будут вести с 5 мая по 18 сентября 2026 года.

На Волжской набережной на участке от Соборной площади до улицы Стоялой работы стоимостью 86,8 млн руб. планируют вести с 15 апреля по 30 сентября 2026 года.

По всем четырем объектам конкурсы уже состоялись, на них были поданы заявки от компаний. К настоящему моменту подписанные контракты не размещены, неизвестны и наименования организаций-победителей.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», уже заключен контракт на благоустройство пешеходной зоны в Преображенском переулке Рыбинска. Работы в следующем году выполнит местная компания «Зеленый город» за 81,6 млн руб. В переулке планируют поставить скамейки на чугунных ножках, велопарковки со скульптурным изображением одного из первых велосипедов и металлическую скульптуру «Фонарщик».

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказывал, что в пешеходных зонах Рыбинска будут кафе, детские площадки, зеленые насаждения, видеокамеры. Всего городу выделено 600 млн руб. на пешеходный центр. В настоящее время общая сумма контрактов составляет порядка 400 млн руб.

Алла Чижова