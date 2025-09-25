В Угличе построят велопешеходный мост
В Угличе начнут строительство велопешеходного моста, который свяжет нижнюю набережную с Волжской набережной. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Работы выполнит АО «Подводно-технический трест», а финансирование проекта составит 40 млн рублей.
Фото: Правительство Ярославской области
Мост станет частью прогулочной зоны, которая протянется вдоль Волжской набережной от церкви Флора и Лавра до парка Победы. В рамках проекта будут созданы новые тротуары, велодорожки, современные системы освещения и благоустроенные места для отдыха.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Угличе также ведутся работы по созданию макета средневековой крепости в Угличском кремле. На берегу Волги появятся стены и башни из бревен, имитирующие укрепления утраченного кремля.