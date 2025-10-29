Экологическое регулирование просится в закон

У регуляторов и участников рынка сформировался запрос на предсказуемость экологической политики: за прошедшую неделю президенту и правительству поступили предложения о разработке экологического кодекса и закона об экологическом контроле. Для бизнеса принятие систематизирующего законодательного документа будет означать предсказуемость и снижение административных рисков, для государства — прозрачность и эффективность регулирования: сегодня число разрозненных нормативных актов в этой сфере превышает 1 тыс. Впрочем, отмечают эксперты, пока экологическое законодательство не готово к кодификации — она требует глубокой переработки всего правового массива, поэтому логичнее сначала принять закон, который определит общие принципы регулирования, упорядочив систему контроля и ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Просьбы бизнеса о систематизации норм экологического законодательства поддерживает и контролирующая их исполнение глава Росприроднадзора Светлана Радионова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Просьбы бизнеса о систематизации норм экологического законодательства поддерживает и контролирующая их исполнение глава Росприроднадзора Светлана Радионова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Несовершенство законодательной базы и постоянное ужесточение экологических требований вызывают недовольство участников рынка (см. “Ъ” от 10 октября). Одним из способов решения проблемы может стать создание систематизирующего существующие нормы законодательства документа. Так, АНО ЦСПИ «Экология» (организатор одноименного международного форума) направила в органы власти (в том числе в правительство, Совет федерации, Госдуму и Минприроды) ежегодную общественную резолюцию, одним из предложений которой стала разработка закона «Об экологическом контроле (надзоре)». Как отмечается в документе, «эффективное взаимодействие органов экологического контроля на всех уровнях власти затруднено в силу недостаточной урегулированности в законодательстве». Принятие нового закона «позволит разрешить правовые коллизии в этой области, проблемы разграничения полномочий, упростить взаимодействие его субъектов».

Между тем на прошедшей неделе со схожим предложением к президенту обратилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова (см. “Ъ” от 21 октября). На встрече с Владимиром Путиным она сообщила, что за последние пять лет были приняты свыше 300 нормативных документов, которые «было бы неплохо кодифицировать». Создание Экологического кодекса «поможет систематизировать законодательство, даст бизнесу понять, что же мы от него хотим фактически, ну и общественности поучаствовать в создании этого документа»,— отметила она.

В первую очередь запрос на наведение порядка в экологическом регулировании есть у бизнеса. Как заявил “Ъ” статс-секретарь, вице-президент РСПП Александр Варварин, России очевидно «необходима кодификация природоохранного законодательства на основе системной структуризации норм и пересмотра подходов к отраслевому регулированию». По его словам, законодательство об охране окружающей среды содержит более 1 тыс. нормативных правовых актов, а многоуровневое подзаконное регулирование осуществляется более чем десятком федеральных органов власти. В итоге компании обязаны учитывать в работе свыше 200 документов, некоторые из которых занимают до 1 тыс. страниц.

Регулятору нужен понятный инструмент, чтобы не спорить с бизнесом о толковании норм, поясняет адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. А для предпринимателей важно понимать, какие экологические требования будут действовать через год-два, чтобы заранее закладывать их в стратегию и инвестиции. «Сейчас этого нет — и в этом главный изъян действующей модели»,— говорит он. Кодификация при этом — не простая компиляция норм, это форма систематизации, требующая глубокой переработки всего правового массива, предупреждает руководитель проектов компании Strategy Partners Елена Пастухова, а недостаточно продуманная кодификация вместо наведения порядка сможет создать новые проблемы отрасли.

Вопрос разработки экологического кодекса — системный и назревший, подтвердил “Ъ” глава комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин, «однако такие инициативы требуют времени — с высокой долей вероятности подобный документ появится не ранее чем через два года». Закон же об экологическом контроле, полагает господин Гавришев, можно принять быстрее, хотя он «станет лишь инструментом надзора, а не фундаментом отрасли». «Поэтому логичнее идти поэтапно: сначала единый закон, который упорядочит систему контроля и ответственности, а затем — работа над кодексом, который приведет экологические требования к общей логике»,— заключает эксперт.

Анна Королева