Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс РФ

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту Владимиру Путину создать Экологический кодекс РФ. Она добавила, что ведомство намерено поучаствовать в создании такого документа.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила на Невском экологическом форуме, о создании и обсуждении Экологического кодекса»,— сказала госпожа Радионова на встрече с президентом.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости создания такого кодекса в мае 2021 года. Тогда она указывала, что экологическое законодательство нуждается в совершенствовании и систематизации. В частности, кодекс мог бы объединить законы, направленные на сохранение природы, которые регулируют деятельность промышленности и поведение граждан.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все