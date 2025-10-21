Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс РФ

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту Владимиру Путину создать Экологический кодекс РФ. Она добавила, что ведомство намерено поучаствовать в создании такого документа.

«Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила на Невском экологическом форуме, о создании и обсуждении Экологического кодекса»,— сказала госпожа Радионова на встрече с президентом.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости создания такого кодекса в мае 2021 года. Тогда она указывала, что экологическое законодательство нуждается в совершенствовании и систематизации. В частности, кодекс мог бы объединить законы, направленные на сохранение природы, которые регулируют деятельность промышленности и поведение граждан.

Полина Мотызлевская