В I чтении принят законопроект о привлечении резервистов к защите регионов от БПЛА

Государственная дума единогласно приняла в первом чтении законопроект о привлечении резервистов к охране стратегически важных объектов.

Законопроект предполагает создание добровольческих формирований из лиц, заключивших контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном резерве.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский объяснял на брифинге 22 октября, что резервистов смогут привлекать к обороне «только на территории своего региона». Причем противодействовать они будут «прежде всего беспилотникам».

Господин Цимлянский приводил в пример «стратегически важные» объекты энергетики, транспорта и нефтеперерабатывающие заводы.

Первым формированием из резервистов станет военизированное подразделение БАРС-47 в Ленинградской области.

Проект разработан Минобороны и внесен в Госдуму правительством 23 октября.

Степан Мельчаков