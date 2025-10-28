Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о коррупции

235-й гарнизонный военный суд в рамках предварительного слушания продлил на полгода срок ареста бывшего заместителя министра обороны, генерала армии Павла Попова. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого Дениса Сагача.

Экс-замминистра обвиняют в получении взяток, мошенничестве, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия. Фигурантами по делу также проходят бывший замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

По версии обвинения, злоумышленники представляли ложные сведения о выполненных работах в «Патриоте» и похитили 25,8 млн руб. На эти деньги в Красногорске построили загородный дом для господина Попова. Также генерал получил 45 млн руб. от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» в 2014-2024 годах за покровительство компании.

Следствие по делу Павла Попова завершили в августе 2025 года. Вячеслава Ахмедова приговорили к 5 годам колонии, он признал вину и сотрудничал со следствием. Владимир Шестеров получил 6 лет лишения свободы, он также признал вину. Господин Попов вину не признает. В рамках дела у него арестовали имущество общей стоимостью более 100 млн руб.

Никита Черненко