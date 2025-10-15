У экс-замглавы Минобороны Павла Попова арестовали имущество на 100 млн рублей

Суд для обеспечения штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовал активы бывшего замминистра обороны, генерала армии Павла Попова. Общая стоимость имущества превысила 100 млн руб., сообщила пресс-служба СКР. Кроме того, у фигуранта изъяли незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы.

Генерал обвиняется в получении взяток и мошенничестве, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном хранении огнестрельного оружия. Сегодня стало известно об утверждении приговора господину Попову, материалы дела направили в 235-й гарнизонный военный суд.

По версии следствия, экс-замминистра с соучастниками подделал документы о выполнении строительных работ в парке «Патриот». Злоумышленники похитили 25,8 млн руб., на которые генералу построили загородный дом в Красногорске. Также в парк принимали на работу «мертвые души», чью зарплату забирали злоумышленники. Ущерб от преступления оценили в более чем 8 млн руб. Кроме того, господин Попов в 2014-2024 годах получил свыше 45 млн руб. от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» за общее покровительство.

СКР завершил расследовать дело Павла Попова в августе, фигурант не признает вину. Соучастники преступления признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов получили пять и щесть лет колонии соответственно.

Никита Черненко