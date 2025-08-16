Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР завершил расследование дела замминистра обороны Павла Попова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела замглавы Минобороны генералу армии Павла Попова, узнал «Ъ». Обвинение ему предъявили 13 августа в НИИ имени Склифосовского.

Павел Попов

Павел Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Павел Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

К обвинению в хищении и служебном подлоги следствие добавило два эпизода взяток в служебном подлоге, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Вину Павел Попов не признает.

Павел Попов находится под арестом с августа 2024 года. Уголовное дело в отношении него связано с хищением 25,8 млн руб. при строительстве парка «Патриот». В начале мая 2025-го Павла Попова госпитализировали, в настоящее время он остается в больнице и готовится к операции. 15 августа суд приговорил экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам колонии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерала обвинили в Склифе».

Новости компаний Все