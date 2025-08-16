СКР завершил расследование дела замминистра обороны Павла Попова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела замглавы Минобороны генералу армии Павла Попова, узнал «Ъ». Обвинение ему предъявили 13 августа в НИИ имени Склифосовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Павел Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

К обвинению в хищении и служебном подлоги следствие добавило два эпизода взяток в служебном подлоге, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Вину Павел Попов не признает.

Павел Попов находится под арестом с августа 2024 года. Уголовное дело в отношении него связано с хищением 25,8 млн руб. при строительстве парка «Патриот». В начале мая 2025-го Павла Попова госпитализировали, в настоящее время он остается в больнице и готовится к операции. 15 августа суд приговорил экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам колонии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерала обвинили в Склифе».