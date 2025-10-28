В Севастополе откроется первый коворкинг для начинающих виноделов

В Севастополе на базе терруара «Палакия» создадут первый коворкинг для начинающих виноделов на Крымском полуострове. Общий объем инвестиций превышает 1 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на члена генсовета «Деловой России» и сооснователя терруара Олега Николаева.

Проект под названием «Республика севастопольских виноделов» займет более 170 га ранее неиспользуемых земель Севастопольского винодельческого завода. Инвестиции пойдут на обработку земель, закладку виноградников, закупку посадочного материала, строительство винодельни, дегустационных залов и инфраструктуры для эно- и агротуризма.

Коворкинг позволит начинающим виноделам работать на участках от двух гектаров с доступом к общему сервису — команде агрономов, логистике и каналам сбыта. Терруар «Палакия» объединяет более 20 хозяйств на площади 800 га и по качеству вин сравним с Бордо и Бургундией.

Проект станет инкубатором для малых винодельческих хозяйств и обеспечит Севастополю дополнительные налоговые поступления и экономическое развитие региона.

Анна Гречко