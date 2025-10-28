ВС принял иск о признании нежелательного «Съезда народных депутатов» террористическим

Верховный суд России принял к производству иск о признании террористической и запрете деятельности организации «Съезд народных депутатов» (СНД; признан нежелательной в России организацией). Об этом рассказали «Ъ» в пресс-службе инстанции. Рассмотрение назначено на 8 декабря.

О соответствующем иске Генпрокуратуры пресс-служба Верховного суда сообщила 27 октября. Сама организация была создана в 2022 году в Польше экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен в реестр иноагентов). Съезд позиционировался как «новое правительство России в изгнании». По версии силовиков, цель организации — насильственный захват власти в России и изменение конституционного строя.

По статье об организации террористического сообщества и попытке захвата власти Илью Пономарева (иноагент) обвинили в феврале 2025 года. В рамках дела сотрудники ФСБ провели обыски в девяти регионах России. Спецслужба считает, что экс-депутат связан с одним из террористических военизированных подразделений.

Подробнее об обвинениях бывшего политика — в материале «Ъ» «Трех роликов хватило на десять лет».

Никита Черненко