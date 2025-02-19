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Коммерсантъ FM
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ФСБ провела обыски в девяти российских регионах по делу о захвате власти

Сотрудники силовых структур провели обыски в девяти регионах России по уголовному делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом). Его обвиняют в попытке насильственного захвата власти (ст. 278 УК) и организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК). ТАСС пишет, что обыски проходят у «соратников» господина Пономарева (признан иноагентом).

«Обыски начались утром в среду, они проходят в девяти регионах России у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом.— "Ъ")»,— приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.

Сегодня утром ФСБ сообщила о возбуждении дела против Ильи Пономарева (признан иноагентом) по двум статьям: насильственный захват власти (ст. 278 УК) и организация террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК). В ноябре 2022 года экс-депутат создал политическое движение «Съезд народных депутатов» (СНД, признан нежелательной в РФ организацией), которое позиционировало себя как «новое правительство России в изгнании».

Утверждается, что целью движения был захват власти насильственным путем и изменение конституционного строя России. Кроме того, ФСБ связывает деятельность бывшего депутата с одним из украинских военизированных подразделений, которое признано в РФ террористическим. Его наименование спецслужба не приводит.

Подробнее о других обвинениях экс-политика — в публикации «Ъ» «Трех роликов хватило на десять лет».

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