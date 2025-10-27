Генпрокуратура просит признать террористическим «Съезд народных депутатов»

В Верховный суд России поступил иск Генпрокуратуры с требованием признать террористической и запретить организацию «Съезд народных депутатов» (СНД; признан нежелательной в России организацией). Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Организацию создали в 2022 году в Польше, ее лидер — экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен в реестр иноагентов, внесен в список террористов и экстремистов). Организация позиционировала себя как «новое правительство России в изгнании». Правоохранители считают, что целью был насильственный захват власти в РФ и изменение конституционного строя.

Илью Пономарева (внесен в реестр иноагентов, внесен в список террористов и экстремистов) в феврале 2025 года обвинили в организации террористического сообщества и попытке захвата власти. ФСБ связывает деятельность бывшего депутата с одним из украинских военизированных подразделений, которое признали террористическим. В рамках дела силовики провели обыски в девяти регионах России.

Подробнее о других обвинениях экс-политика — в публикации «Ъ» «Трех роликов хватило на десять лет».

Никита Черненко