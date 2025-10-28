Законопроект о понижении возраста уголовной ответственности за диверсии принят в I чтении

Государственная дума (ГД) приняла в первом чтении законопроект, понижающий возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности с 16 до 14 лет.

С докладом о поправках выступила зампредседателя ГД Ирина Яровая. «Наша цель, чтобы лица, которые достигли 14 лет, понимая ответственность за эти преступления, отказались от совершения этих преступлений»,— заявила депутат.

За принятие поправок в первом чтении единогласно проголосовали 398 депутатов.

Сейчас с 14 лет привлекают к уголовной ответственности за убийство, похищение человека, грабеж, теракт, участие в террористическом сообществе или обучение в целях осуществления террористической деятельности. Согласно пояснительной записке, инициатива должна устранить «законодательный пробел», установив аналогичный возрастной порог за диверсионную деятельность.

Законопроект также предусматривает ужесточение наказания за вовлечение несовершеннолетних в террористическую и диверсионную деятельность.

В одном пакете с этими изменениями идут и другие поправки в Уголовный кодекс. Депутаты предложили отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности, ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничить право на ходатайство об УДО до отбытия 3/4 срока наказания за диверсионные преступления. Организаторов диверсионно-террористических сообществ предложили сделать ответственными не только за организацию и руководство, но и за все совершенные таким сообществом преступления.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 октября. Инициаторами поправок выступили 419 депутатов Госдумы из всех фракций. Госпожа Яровая заявила, что это рекорд по количеству парламентариев, подписавших законопроект.

Степан Мельчаков