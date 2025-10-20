В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за диверсии с 14 лет

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, понижающий возраст наступления уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности с 16 до 14 лет.

«Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет,— прокомментировал законопроект председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. — Поэтому снижение возраста ответственности за диверсии имеет важное профилактическое значение».

В действующем законодательстве уже допускается привлечение к уголовной ответственности с 14 лет. Среди преступлений, за которые наказывают с этого возраста, — убийство, похищение человека, грабеж, теракт, участие в террористическом сообществе или обучение в целях осуществления террористической деятельности. В пояснительной записке к законопроекту указано, что его цель — устранить «законодательный пробел», установив аналогичный возрастной порог за преступления диверсионной направленности.

Поправками также предлагается отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности, ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, ограничить право на ходатайство об УДО до отбытия 3/4 срока наказания за диверсионные преступления. Одновременно депутаты хотят ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность.

Господин Пискарев приводит данные Генпрокуратуры РФ, согласно которым за первую половину 2025 года зарегистрировано 174 преступления диверсионной направленности. При этом за весь 2024 год было зарегистрировано 204 таких преступления.

Под законопроектом оставили свои подписи 419 депутатов Госдумы из всех фракций. Документ одобрен правительством. У Верховного суда концептуальных замечаний к поправкам также не нашлось.

Степан Мельчаков