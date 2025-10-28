Лукашенко призвал объединиться страны, которым Запад грозит санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости запретить введение санкций в сфере продовольствия и медикаментов. Он считает, что страны, которым грозят санкции и военные действия со стороны Запада, должны объединиться.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Лукашенко заявил об этом на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его словам санкции «могут быть и против других стран». «Индия не послушается, дальше будет закупать нефть не там, где надо — могут и против нее ввести санкции. Все понимают, что завтра и военным путем могут надавить. Так давайте объединяться»,— призвал он (цитата по «РИА Новости»).

22 октября Минфин США включил в санкционный список ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Reuters сообщало, что индийские государственные НПЗ начали пересматривать контракты, чтобы в них не было прямых поставок из России. По данным Bloomberg, Индия может полностью отказаться от закупок российской нефти после новых санкций США.

