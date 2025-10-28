В Краснодарском крае задержан водитель за наезд на людей в пьяном виде

Следственный комитет по Краснодарскому краю задержал 22-летнего водителя, который в пьяном состоянии наехал на группу людей во время конфликта между компаниями в станице Ленинградской. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники Ленинградского межрайонного следственного отдела СК России расследуют уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Задержанному предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, инцидент произошел во время столкновения между двумя группами людей. Водитель легкового автомобиля направил машину на толпу, находясь в алкогольном опьянении.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. По делу продолжаются необходимые процедуры для сбора и закрепления доказательств.

Вячеслав Рыжков