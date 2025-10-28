В «Титановую долину» в Алапаевске к 2034 году вложат 28,4 млрд рублей

Вложения резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Алапаевске (Свердловская область) к 2034 году достигнут 28,4 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Будет создано 1054 новых рабочих места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Совокупный объем налоговых отчислений резидентов площадки «Алапаевск» в бюджеты всех уровней за этот период должен достичь 20,5 млрд руб., а страховых взносов — свыше 4,6 млрд руб.

ОЭЗ «Титановая долина», созданная в 2010 году, теперь состоит из трех площадок общей площадью 636 га, которые находятся в Верхней Салде, Алапаевске и на Уктусе. Еще одна очередь строится в Патрушах. «Титановая долина» является одним из ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых в Свердловской области.

Напомним, территории бывшего Новоалапаевского металлургического завода в Алапаевске (Свердловская область) присвоили статус экономической зоны — на ней построят новую очередь ОЭЗ «Титановая долина». Первым резидентом стал завод «Нейвасталь» по производству мелющих стальных шаров повышенной твердости. В следующем году резиденты ОЭЗ в Алапаевске планируют начать строительство еще двух предприятий.

Ирина Пичурина