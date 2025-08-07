Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Титановая долина» охватила Алапаевск

На новой площадке ОЭЗ запустят производство «Нейвастали» за 29 млрд рублей

На новой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Алапаевске (Свердловская область) планируют построить несколько предприятий. Одним из резидентов станет компания «Формат-ЕК», которая в этом году запустит производство мелющих стальных шаров «Нейвасталь» на территории бывшего Новоалапаевского металлургического завода. Инвестиции в проект составят 29 млрд руб., производительность площадки достигнет 540 тыс. т продукции в год. Еще два предприятия начнут строить на территории ОЭЗ в следующем году.

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Территории бывшего Новоалапаевского металлургического завода присвоят статус особой экономической зоны в сентябре, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер после визита в Алапаевск. По его словам, на площадке предприятий, прекративших свою деятельность, будет запущен завод по производству мелющих стальных шаров «Нейвасталь».

По данным департамента информационной политики региона, завод «Нейвасталь» будет единственным предприятием в РФ, которое сможет выпускать кованые шары повышенной группы твердости диаметром 140 мм. Они применяются в горнорудной, угольной и других отраслях промышленности для измельчения материалов в механических мельницах барабанного типа. Проектная мощность предприятия составит 290 тыс. т мелющих стальных шаров в год с перспективой увеличения до 540 тыс. т. По данным господина Паслера, инвестиции в проект составят 29 млрд руб.

«Новое высокотехнологичное производство позволит создать около 400 рабочих мест. Кроме того, мы договорились с акционерами, руководством, что на площадке особой экономической зоны в следующем году начнем строить еще два предприятия. Самое главное — ОЭЗ площадью более 100 гектар уже в полном объеме получила своих резидентов»,— прокомментировал Денис Паслер.

О запуске металлургического завода «Нейвасталь» заявили еще в 2023 году. Тогда соглашение о намерениях реализации проекта подписали на тот момент губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор компании «Формат-ЕК» Алексей Фомин. Тогда же в 2023 году региональное министерство строительства и развития инфраструктуры утвердило планировку особой экономической зоны «Титановая долина» в Алапаевском городском округе. «Титановая долина» была создана в 2010 году. Ее площадки расположены в Верхней Салде на Уктусе и в селе Патруши Сысертского района, куда переедет «Сима-ленд».

По данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Формат-ЕК» зарегистрирована в Алапаевске в 2009 году. В видах деятельности компании указана оптовая торговля металлами и металлическими рудами. На балансе компании по данным на 2024 год 22,8 млрд руб. Ее директором является Денис Лебедев, бенефициаром — Никита Лысенко. Господин Лысенко является гендиректором и учредителем екатеринбургского ООО «Эйджи сервис» (работает в сфере производства электроэнергии тепловыми электростанциями).

Идею строительства металлургического комбината в Алапаевске свердловские власти вынашивали много лет. Как писал «Ъ-Урал» , еще в 2000-х годах губернатор Эдуард Россель предлагал одному из основных игроков на уральском рынке черной металлургии «Евразхолдингу» построить производство по выпуску 300 тыс. т прокатного листа в год на базе Новоалапаевского металлургического завода. Но тогда холдинг не заинтересовался предложением. Тогда же господин Россель заявлял, что проект, возможно, будет реализовываться в особой экономической зоне, которую предполагается создать в Алапаевске. Стоит отметить, что ранее в Алапаевске работал металлургический завод, который был признан банкротом в сентябре 2018 года. Задолженность составляла около 1,1 млрд руб.

В комментарии по случаю Дня металлурга директор «Нейвастали» Денис Лебедев заявлял, что металлургия в Алапаевске является частью истории, культуры и жизни города и сейчас на сотрудниках нового завода «Нейвасталь» лежит ответственность – «возродить производственные традиции металлургов Алапаевска».

Мария Игнатова

