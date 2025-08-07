Четвертая очередь «Титановой долины» в Алапаевске получит статус ОЭЗ сентябре

В сентябре территории бывшего Новоалапаевского металлургического завода в Алапаевске (Свердловская область) присвоят статус экономической зоны (ОЭЗ). На ней построят новую очередь ОЭЗ «Титановая долина», сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Первым резидентом ОЭЗ в новой очереди стал завод «Нейвасталь» по производству мелющих стальных шаров повышенной твердости диаметром 140 мм, они применяются в горнорудной, угольной и других отраслях промышленности. Завод станет единственным предприятием в России, которое будет выпускать такую продукцию, он начнет свою работу в этом году. Денис Паслер посетил строительную площадку предприятия. «Планируется производить 290 тыс. тонн продукции, а в будущем эта цифра будет увеличена до 540 тыс. Новое предприятие позволит создать дополнительно 400 рабочих мест»,— сообщил врио губернатора.

В следующем году резиденты ОЭЗ в Алапаевске планируют начать строительство еще двух предприятий. Всего под размещение металлургических производств на этой площадке выделена территория размером более 100 га.

Напомним, в мае 2023 года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило планировку площадки ОЭЗ «Титановая долина» в Алапаевском городском округе. Ранее в Алапаевске работал металлургический завод АМЗ, который был признан банкротом в сентябре 2018 года.

ОЭЗ «Титановая долина», созданная в 2010 году, сейчас состоит из двух площадок общей площадью 400 гектаров, расположенных в Верхней Салде и на Уктусе. Еще одна очередь строится в Патрушах. «Титановая долина» является одним из ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых в Свердловской области.

Ирина Пичурина