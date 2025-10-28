Сочи вошел в топ для отдыха в ноябре

Сочи занял третье место в рейтинге популярных городов России для отдыха в ноябре. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 10% бронирований.

В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,8 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в ноябре занял Санкт-Петербург. В культурной столице России, которая собрала 15% бронирований, путешественники предпочитают оставаться в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

Второе место заняла Москва, которая собрала 11% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,5 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в ноябре также вошли и другие города Краснодарского края. Шестое место занял Краснодар. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,7 тыс. руб.

Топ-10 замыкает Геленджик, где путешественники предпочитают оставаться в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Мария Удовик