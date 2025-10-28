Запись высекают из мергеля

Власти Новороссийска намерены истребовать из федеральной собственности земельный участок площадью 27 га в поселке Верхнебаканском. Кадастровая стоимость земли превышает 555 млн руб. Он расположен рядом с цементным заводом «Первомайский» (входит в ОАО «Новоросцемент») и предназначен для эксплуатации месторождения мергеля (горной породы для производства цемента). Власти города считают запись о регистрации права федеральной собственности на участок необоснованной. Юристы говорят, что выиграть дело мэрии будет «крайне сложно».

Администрация Новороссийска обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать отсутствующим право собственности Российской Федерации на земельный участок площадью 27 га в поселке Верхнебаканский. Предварительное заседание назначено на 13 ноября 2025 года.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», истец требует признать отсутствующим право собственности Российской Федерации на участок с кадастровым номером 23:47:0104017:325. Администрация также просит суд обязать Управление Росреестра по Краснодарскому краю исключить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) запись о федеральной собственности на этот участок.

Ответчиками по делу выступают МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, третьими лицами — Управление Росреестра по Краснодарскому краю и ОАО «Новоросцемент».

Спорный участок расположен рядом с цементным заводом «Первомайский». Согласно публичной кадастровой карте, участок предназначен под промышленные площадки и для эксплуатации месторождений мергеля. Кадастровая стоимость участка составляет 555,9 млн руб.

В городском управлении имущественных и земельных отношений «Ъ-Новороссийск» сообщили, что в отношении спорного земельного участка в 2020 году администрацией города заключен договор аренды, но в 2022 году на земельный участок зарегистрировано право собственности Российской Федерации. «Администрация считает внесенную запись о регистрации права федеральной собственности необоснованной из-за ее противоречия правоустанавливающим документам и положениям федерального законодательства о разграничении прав на землю, в связи с чем обратилась в суд о признании право собственности РФ отсутствующим»,— отметили в управлении.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что у администрации Новороссийска мало шансов на успех в данном споре. «Оспорить право федеральной собственности на столь значительный земельный участок крайне сложная процессуальная задача. Истцу необходимо будет предоставить неопровержимые доказательства того, что земля никогда не находилась в собственности РФ или была передана иным способом, что на практике трудно выполнимо, особенно учитывая, что ответчиком выступает Росимущество»,— говорит господин Жаров.

Он добавляет, что без наличия четких документов, подтверждающих право муниципалитета, суд, с большой долей вероятности, сохранит текущий правовой статус участка за Российской Федерацией.

