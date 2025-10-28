«Новая концепция повысит прозрачность контроля за иностранцами»

Утвержденная президентом России Концепция государственной миграционной политики на 2026–2030 годы определяет стратегические задачи страны в этой сфере на ближайшие пять лет. Документ направлен на создание условий для законного пребывания мигрантов, их интеграции в общество и сокращение нелегального потока, считает руководитель УВМ ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Светлана Тремасова:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Концепция, которую утвердил глава государства, создала предпосылки для усиления контроля в миграционной сфере. Опираясь на этот документ, местные органы власти будут создавать реестр контролируемых лиц. В него внесут иностранцев, находящихся в России без законных оснований. Попадание в такой список – основание для того, чтобы запретить мигранту управлять транспортом, открывать банковских счетов, регистрировать бизнес и менять место жительства без согласования с МВД. Также изменится порядок получения разрешений на работу и патентов — их нужно будет обновлять ежегодно.

Согласно новому документу, в стране планируется внедрение системы мониторинга мигрантов с использованием цифровых технологий: мобильных приложений, геолокации и биометрии. Цель — повысить эффективность контроля за миграционными потоками и снизить риски нелегальной трудовой деятельности. Параллельно будут внедрены дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранцев в основных пунктах пропуска через границу. Это необходимо для усиления контроля и создания единой проверенной базы данных всех въезжающих.

Многие эксперты считают, что система мониторинга должна сопровождаться механизмами защиты прав мигрантов и быть направлена только на лиц из категории риска, а не на всех иностранцев. Власти планируют стимулировать приток высококвалифицированных специалистов, которые разделяют ценности нашей страны. Также будут совершенствовать механизмы противодействия криминальным, террористическим и экстремистским структурам.

Сейчас в системе миграционного контроля существуют проблемы. Например, недостаточная работа полицейских подразделений, ответственных за надзор за иностранцами. Из-за этого отсутствует актуальная информация о статусе и перемещениях мигрантов.

Остается «сырым» механизм выезда из страны: нелегальные мигранты вынуждены подолгу содержаться в центрах временного содержания из-за отсутствия у государства средств на организацию их выезда. Сохранение безвизового режима со странами Средней Азии и Закавказья создает системные сложности для контроля за миграционными потоками.

С первого сентября 2025 года приложение «Амина» стало обязательным для граждан безвизовых стран и заменило традиционную бумажную регистрацию. Однако пользователи столкнулись с техническими сбоями. Банки и другие организации по-прежнему требуют у мигрантов бумажную регистрацию, хотя в едином миграционном центре ее уже не выдают.

В свод новых правил вошел и лимит пребывания, который начал действовать с сентября 2025 года: период разрешенного нахождения на территории страны сокращен с 90 дней в течение каждого 180-дневного периода до 90 дней в течение календарного года. Нарушителей ждет депортация с возможным запретом на въезд. Основная причина ужесточения контроля — борьба с нелегальной миграцией и усиление безопасности. Государство стремится систематизировать учет иностранных специалистов, сократить теневую занятость и повысить ответственность компаний.

С одной стороны, безвизовый режим увеличивает рабочую силу и заполняет вакансии в сферах, переживающих наибольший дефицит кадров. Иностранцы открывают собственный бизнес, создают новые предприятия и рабочие места. С другой стороны, безвизовый режим создает конкуренцию местному населению. Это приводит к снижению среднего уровня зарплаты и усилению безработицы. Из-за безвизового режима возникает нелегальная миграция, когда иностранцы трудоустраиваются без оформления разрешения на работу или патента, что наносит урон российской экономике.

Таким образом, новая концепция повысит прозрачность контроля за иностранцами и существенно повысит качество миграционной работы в России вообще и в регионах РФ, в частности».