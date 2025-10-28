Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Центробанк (ЦБ) принимает решения по ключевой ставке, исходя из необходимости быстрее завершить период высокого роста цен и не допустить переохлаждения экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она подняла эту тему во время выступления в Госдуме.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п.,— рассказала глава ЦБ (цитата по ТАСС). — По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год».

24 октября Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Госпожа Набиуллина сказала, что в России есть предпосылки для снижения инфляции, но дальнейшее уменьшение ключевой ставки в декабре не предопределено.

