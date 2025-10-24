Набиуллина рассказала о причинах снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране создаются предпосылки для снижения инфляции. Поэтому регулятор снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%. При этом, по ее словам, дальнейшее снижение показателя в декабре не предопределено.

«Ситуация развивается в целом в рамках нашего прогноза, денежно-кредитные условия остаются жесткими, что создает предпосылки для снижения инфляции»,— заявила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. По ее словам, экономика постепенно выходит из прошлогоднего состояния сильного перегрева.

Эльвира Набиуллина отметила, что у ЦБ есть три варианта действий по ставке: сохранение ее на прежнем уровне, снижение ставки на 100 б.п. и снижение на 50 б.п.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Полшага вниз».