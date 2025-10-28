Президент подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в Сириусе

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок регулирования торговли и сферы услуг на федеральной территории «Сириус». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает создание специальных условий для организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания с учетом статуса «Сириуса» как инновационной площадки. Местным властям предоставляется право регулировать работу рынков, ярмарок и объектов нестационарной торговли, а также внедрять современные технологии — роботизированное обслуживание, искусственный интеллект, биометрию и цифровой рубль.

Как отмечается в пояснительных материалах, цель инициативы — сформировать комфортную потребительскую среду для жителей, студентов и гостей федеральной территории, включая учащихся фонда «Талант и успех», Научно-технологического университета «Сириус» и Президентского лицея.

Сириус станет экспериментальной площадкой для опробования новых моделей организации торговли и сервисных услуг, результаты которых в дальнейшем могут быть использованы в других регионах страны.

Вячеслав Рыжков