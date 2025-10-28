Михаил Ершов возглавил комитет заксобрания Свердловской области по экологии

Бывший член комитета заксобрания Свердловской области по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Ершов утвержден председателем комитета регионального парламента по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. Его кандидатуру единогласно поддержали все 39 депутатов, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ершов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Михаил Ершов

«Я искренне и сердечно благодарю за оказанное мне доверие. Свой богатый управленческий опыт, умение и навыки я направлю на совместную положительную и результативную деятельность на благо жителей Свердловской области»,— заверил господин Ершов.

Михаил Ершов сменил на посту председателя комитета по экологии Сергея Никонова, который в конце сентября получил должность заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства Свердловской области. Господин Никонов был депутатом регионального парламента с 2011 года: с 2016 года возглавлял комитет по аграрной политике, с 2021 года — комитет по экологии.

В комитет по экологии входят всего пять депутатов. Заместителями Михаила Ершова («Единая Россия»; ЕР) являются Вячеслав Малых и Владимир Рябцун (все от ЕР), членами комитета — Армен Карапетян и Наталья Ибрагимова (все от «Справедливой России — Патриоты — За правду»).

Михаил Ершов получил вакантный мандат депутата заксобрания в 2023 году после отставки Алексея Коробейникова, который спустя два месяца с момента ухода вернулся в региональный парламент. Ранее, с 1980 года, господин Ершов работал тренером-преподавателем, директором специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, генеральным директором спортивного комплекса «Юность» в Нижнем Тагиле. В 1993 году получил должность председателя комитета по физической культуре и спорту в местной мэрии, с 2000 года возглавлял администрацию Ленинского района города. В 2010 году занял пост управляющего Горнозаводским управленческим округом Свердловской области. В 2016 году был избран депутатов заксобрания региона.

Василий Алексеев