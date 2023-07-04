Михаил Ершов принял присягу и официально вернулся в Законодательное собрание Свердловской области

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Михаил Ершов принял присягу на прошедшем заседании. По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, еще 21 июня господину Ершову был передан вакантный депутатский мандат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Михаил Ершов на фото слева

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Депутат Михаил Ершов на фото слева

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Господин Ершов был включен в состав комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Отметим, что Михаил Ершов являлся депутатом Законодательного Собрания Свердловской области созыва 2016-2021 годов и был председателем данного комитета.

Напомним, 2 июня стало известно, что свердловский депутат Алексей Коробейников подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

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