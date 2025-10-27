Гитариста «Стоптайм» доставили в полицию для допроса сразу после выхода из ИВС

Гитариста группы «Стоптайм» Александра Орлова доставили в петербургский отдел полиции для допроса сразу после того, как музыкант вышел из изолятора временного содержания в Луге, сообщает «Фонтанка». Молодой человек отбывал административный арест за нарушение общественного порядка.

По данным издания, господину Орлову зададут вопросы, касаемые вокалистки коллектива Дианы Логиновой. Она исполняла песни, в текстах которых полиция увидела признаки дискредитации ВС РФ. Орлов, будучи гитаристом, должен быть в курсе обстоятельств.

На госпожу Логинову, как ранее сообщал «Ъ-СПб», составлены два протокола о дискредитации армии за исполнение песен иноагента Noize MC и иноагента Монеточки.

Один из протоколов был возвращен полиции Куйбышевским районным судом, так как в нем не было полностью описано событие правонарушения. Второй протокол рассмотрят в полдень 28 октября. Логиновой может грозить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Андрей Маркелов