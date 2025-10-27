В Воронеже предложили ввести туристический налог

Председатель контрольно-счетной палаты Воронежа Елена Литвинчук высказалась за введение туристического сбора на территории города, что помогло бы улучшить финансирование МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа» и сферы внутреннего туризма. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

По ее мнению, принятие подобного решения «никак не отразилось бы на жителях региона и города».

С 1 января 2025 года налог введен в 127 муниципальных образованиях региона из 445, в том числе в 125 городских и сельских поселениях и в двух городских округах — Борисоглебске и Нововоронеже. За первое полугодие 2025 года власти Воронежской области привлекли за счет туристического налога 12,5 млн руб. За девять месяцев 2025-го в местные бюджеты муниципальных образований Тамбовской области поступило 9 млн руб. А в Орловской области с 1 января по 1 октября 2025 года власти привлекли за счет туристического налога 7 млн руб.

Ульяна Ларионова