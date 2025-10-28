Утилизаторам дадут срок

Объекты по утилизации отходов могут освободить от необходимости получать заключения государственной экологической экспертизы на используемые технологии на срок до 1 марта 2027 года. По замыслу Минприроды, подготовившего соответствующий проект постановления правительства, эта мера предотвратит риски массового отзыва лицензий у компаний отрасли, которым сейчас трудно получить такое заключение, и поспособствует сокращению доли неперерабатываемых отходов. Участники рынка, однако, отмечают, что, кроме снижения издержек, предоставление отсрочки несет и риски применения бизнесом самых дешевых с технологической точки зрения (и вредных для экологии) способов утилизации.

Минприроды предлагает дать послабление участникам «мусорного» рынка, решив одновременно одну из проблем, мешающих созданию утилизационных мощностей в рамках расширенной ответственности производителей за товары и упаковку. Ведомство подготовило проект изменений в постановление правительства 2020 года о правилах лицензирования деятельности по обращению с отходами. Поправки освобождают от необходимости оформлять обязательное для получения такой лицензии заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) в отношении технологических процессов и оборудования, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду.

Послабление коснется не только условно безопасного коммунального мусора, но и всех других видов отходов, включая производственные. Требование будет действовать до утверждения правительством перечня технологий, применение которых потребует заключения ГЭЭ,— документ должен быть разработан к 1 марта 2027 года.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, его разработка обусловлена «риском массовой приостановки лицензий» в результате экологического контроля и при периодическом подтверждении соответствия компаний лицензионным требованиям. Сейчас, объясняют в Минприроды, существуют массово внедренные технологии утилизации отходов (например, по переработке шин, стеклобоя, пластика, макулатуры и т. д.). Но из-за отсутствия четких критериев отнесения технологий к новым, подавляющее большинство из них должны получать заключение ГЭЭ при продлении лицензии.

Эта процедура между тем является долгой и непростой: компании должны составлять взаимосвязанный документ, состоящий из многих томов и разделов (см. “Ъ” от 22 мая). Его отсутствие может повлечь приостановку работы утилизатора — к этой мере Росприроднадзор прибегает регулярно (см. “Ъ” от 15 мая). Аннулирование же лицензии является одним из оснований исключения компаний, утилизирующих отходы, из реестра утилизаторов Росприроднадзора и, соответственно, влечет за собой уход с рынка. Это, в свою очередь, как отмечается в пояснительной записке, может негативно отразиться на достижении показателей нацпроекта «Экологическое благополучие» (вовлечение в хозяйственный оборот к 2030 году не менее чем 25% отходов производства и потребления).

Отмена обязательной ГЭЭ для проверенных технологий означает снижение административных барьеров и издержек бизнеса, ускорит запуск новых проектов по переработке, считает руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Дмитрий Распопов.

Однако есть и риски. По словам председателя Союза утилизаторов России Рината Гизатулина, существует вероятность появления компаний, которые «нахватают лицензий» на утилизацию, например, отходов, содержащих талий, ртуть или свинец, не имея ни технологий по их переработке, ни оборудования, прошедшего экспертизу,— в итоге по полигонам «начнут распихивать опасные отходы якобы после "переработки"». Пауза в необходимости проводить ГЭЭ грозит появлением технологий, экологический вред от которых может превысить эффект от утилизации отходов, соглашается гендиректор «ENV-Консалтинга» Ирина Демина. По ее словам, непоследовательность действий регулятора создает в отрасли режим неопределенности и лишает возможности планировать инвестиции.

