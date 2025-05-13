Лицензия на чистоту

В попытке активизировать мусорную реформу регуляторы начали использовать ключевые инструменты госполитики ради повышения ее эффективности. С 1 марта 2025 года держатели лицензий на обращение с отходами обязаны самостоятельно подтверждать свое соответствие предъявляемым к ним требованиям. Число приостановленных лицензий резко выросло, причем под основной удар попали владельцы свалок и утилизаторы. Приостановка — достаточно жесткий инструмент, демонстрирующий решимость регулятора навести порядок в обращении с отходами, но времени, выделяемого на устранение проблем лицензиатов, по мнению рынка, явно недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

С 1 марта 2025 года компании, которые работают с отходами, каждые три года должны самостоятельно подтверждать соответствие своей деятельности лицензионным требованиям. Первыми под новые требования попали организации, оформившие лицензии или прошедшие лицензионную проверку более трех лет назад, срок подачи заявки для них наступил 3 марта 2025. Ранее соблюдение требований Росприроднадзор оценивал во время плановых проверок.

Теперь в случае выявления нарушений ведомство может приостановить действие лицензии, и по №99-ФЗ — по собственному решению, принятому в течение суток.

Приостановить действие лицензии могут на 3–5 месяцев, если компания не подала заявления на ее продление (при выявлении грубого нарушения срок приостановки ограничен 60 днями и может быть увеличен еще на 60 дней, если требуется дополнительное время на устранение нарушений). Если срок приостановки истек, а нарушения не устранены, Росприроднадзор обратится в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Как сообщала в Совете федерации в феврале глава службы Светлана Родионова, всего перелицензированию в отрасли подлежит почти 17 тыс. объектов обращения с отходами.

По данным реестра на портале контрольно-надзорной деятельности, к 25 апреля 2025 года в нем числились 36 133 «мусорные» лицензии, из них действующие — 22 554 (62,4%). Анализ, проведенный консалтинговой компанией ENV по запросу “Ъ”, показал резкий рост числа приостановленных лицензий после вступления в силу требований к их подтверждению. Так, только с 4 по 23 апреля 2025 года оно выросло с 10 до 92 для утилизаторов, с 7 до 48 для компаний, занятых размещением отходов, и с 7 до 53 — их обезвреживанием.

Приостановить лицензию могут за грубые нарушения или опоздание при подаче заявки на ее продление.

Грубыми нарушениями считаются отсутствие у сотрудников подтвержденных компетенций и эксплуатация объекта с отступлением от норм, согласованных государственной экологической экспертизой (ГЭЭ).

Проблемой для объектов утилизации и обезвреживания отходов является и отсутствие заключений ГЭЭ на используемые технику и технологии — в этом случае Росприроднадзор автоматически требует их оформления как новых разработок (срок устранения нарушения определяет контролер, проверка может быть отложена до следующего продления лицензии, то есть на три года).

Приостановка лицензии за сутки — жесткий инструмент давления на компании, которые работают с отходами. «Независимо от причин приостановка запрещает всю лицензируемую деятельность, что блокирует работу по существующим контрактам с контрагентами и с собственными отходами, создает риски увеличения размера платы за негативное воздействие на окружающую среду и экосбора»,— отмечает гендиректор ENV Ирина Демина.

С одной стороны, регулятор демонстрирует решимость навести порядок в сфере обращения с отходами и расчистить отрасль от недобросовестных компаний, с другой — эта расчистка может оказаться «бумажной» и реальные проблемы отрасли останутся без внимания. Так, срок, отведенный на устранение грубых нарушений (в среднем до 30 дней), теоретически позволит обучить сотрудников (на изучение типовой программы Минприроды отводится 38 часов занятий) — но привести объекты размещения отходов или технологии их обезвреживания и утилизации в соответствие с документацией, на которую получена ГЭЭ, быстро не получится.

Особенно остро стоит вопрос о старых объектах и многолетних нарушениях — документация, которой надо соответствовать, разрабатывалась по прежним требованиям и для иных видов отходов, а срок ее действия истек. «Тут логичнее говорить о разработке новых проектных решений — за 60 дней и даже 120 дней справиться с такой работой нереально»,— отмечает госпожа Демина. Поэтому выбор у владельцев лицензии в таких случаях невелик: либо закрывать объект, либо вести деятельность с нарушением закона. Впрочем, и для Росприроднадзора выявить все нарушения за десять дней — непростая задача, учитывая вероятный объем одновременно поступающих заявлений.

Анна Королева