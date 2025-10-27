Воронежское УФАС возбудило дело против бывшего российского юрлица Danone

Управление ФАС по Воронежской области возбудило дело в отношении ООО «Эйч энд Эн Трейд» (бывшее российское юрлицо Danone, сейчас управляет активами «Логики молока») за создание дискриминационных условий для торговой сети «Центрторг» (нарушение п. 1 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»). Как сообщили в ведомстве, компания устанавливала более высокие оптовые цены для региональной сети по сравнению с федеральными.

Анализ ценовой политики с января по август 2025 года показал, что поставщик молочной продукции реализовывал одинаковые товары по разным отпускным ценам. Для ПАО «Центрторг» (управляет одноименной продуктовой сетью в Воронеже) цены были установлены выше, чем для ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»).

«Действия ООО "Эйч энд Эн Трейд" приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг розничной реализации продовольственных товаров посредством организации торговой сети в Воронеже, поскольку федеральные торговые сети поставлены в преимущественное положение перед региональной. Они получают необоснованное конкурентное преимущество при установлении своих розничных цен на реализуемую продукцию конечным потребителям, в том числе торговых наценок»,— следует из сообщения ведомства.

Российское подразделение Danone получило название «Эйч энд Эн» и бренд Health & Nutrition в сентябре 2023 года, когда было передано указом президента во временное управление Росимуществу. В мае 2024 года Danone продала российский бизнес татарстанской компании «Вамин Р» с юридическим адресом в Казани. По данным Rusprofile, ООО «Эйч Энд Эн Трейд» зарегистрировано в Московской области в 2011 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Уставный капитал — 100 млн руб. Гендиректор — Якуб Закриев. Владельцы компании не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 141,8 млрд руб., чистая прибыль — 7,1 млрд руб.

По итогам первого полугодия выручка ПАО «Центрторг» составила 1,38 млрд руб. вместо 1,35 млрд руб. Это на 3% больше, чем летом 2024 года. Однако за год компания успела уйти в убыток — он составил 26,5 млн руб. вместо 5,6 млн руб. чистой прибыли.

Ульяна Ларионова