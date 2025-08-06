Воронежский ритейлер «Центрторг» в первом полугодии ушел в убыток

По итогам первого полугодия выручка ПАО «Центрторг» (управляет одноименной продуктовой сетью в Воронеже) составила 1,38 млрд руб. вместо 1,35 млрд руб. Это на 3% больше, чем летом 2024 года. Однако за год компания успела уйти в убыток — он составил 26,5 млн руб. вместо 5,6 млн руб. чистой прибыли. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании. При этом по итогам 2024 года в ПАО еще фиксировалась чистая прибыль — 2,34 млн руб.

Себестоимость продаж выросла на 3,5%, до 1,08 млрд руб. вместо 1,04 руб. Прибыль от продаж снизилась, составив 19,1 млн руб. против 48,2 млн руб. годом ранее. В июле-августе в «Центрторге» трижды собирался совет директоров, сообщалось в документах компании. Генеральный директор ООО «КФ Центрторг» (управляющая компания сети) Сергей Кастрюлев сообщил «Ъ-Черноземье», что решались только «штатные вопросы», среди которых — незначительное перераспределение долей акционеров. Про данным «СПАРК-Интерфакс», доля совладельца Владимира Дударева в ПАО изменена с 55,1% до 55,2%, Алексея Сухарева — с 34,5% до 34,6%. Господин Кастрюлев подчеркнул, что «перераспределения долей не было, там какие-то копейки». «Все хорошо, не вижу никаких там проблем»,— сказал бизнесмен.

По данным Rusprofile.ru, ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 24,4 млн руб. В его состав, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), а также оптовый склад алкогольной продукции. Является одним из основных юрлиц одноименной продуктовой сети. По данным списка аффилированных лиц, опубликованного компанией, 55,64% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,93% — у его зама Алексея Сухарева, 3,3% — у Аллы Сухаревой. Еще по 2,5 и 0,3% — у Алемпиады и Дмитрия Дударевых. Из состава акционеров вышла Татьяна Родькина (остался только Илья Родькин с 0,1%), ее заменила Татьяна Дударева с долей 0,3%. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.

Анна Швечикова